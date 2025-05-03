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Егор Демин — 18-й в мок-драфте The Athletic

«Генеральный менеджер “Уизардс” Уилл Доукинс вышел из “школы” “Тандер” и склонен выбирать игроков с характеристиками, которые ценят в “Тандер”. Они любят баскетболистов с превосходными габаритами для своей позиции, высоким уровнем мастерства, способностью читать игру и сильными личностными качествами.

Источник: Спортс"

«Генеральный менеджер “Уизардс” Уилл Доукинс вышел из “школы” “Тандер” и склонен выбирать игроков с характеристиками, которые ценят в “Тандер”. Они любят баскетболистов с превосходными габаритами для своей позиции, высоким уровнем мастерства, способностью читать игру и сильными личностными качествами. Это та самая организация, которая в разное время выбирала рослых защитников вроде Джоша Гидди и Николы Топича (последнего уже после ухода Доукинса).

Демин соответствует этим критериям.

Это 206-сантиметровый защитник, способный действовать на позиции плеймейкера и считающийся лучшим пасующим в этом драфт-классе. Его видение площадки — на высочайшем уровне.

Однако в этом году у него были проблемы с реализацией. Ему сложно было прорываться под кольцо из-за пока недостаточно развитого дриблинга, а угрозы броска со средней дистанции у него нет, он реализовал менее 30% трехочковых.

Тем не менее, многие команды уверены, что смогут «починить» его бросок, и если это удастся, это раскроет остальные грани его игры как пасующего и организатора.

Лично я оцениваю Демина немного ниже и предполагаю, что его могут выбрать в диапазоне от конца лотереи до 22-го номера", — говорится в тексте Сэма Висени.