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Фред Катц: «Шредер раскрыл потенциал Кейда Каннингема»

«Трое ключевых ветеранов — Деннис Шредер, Малик Бизли и Тим Хардуэй-младший — станут свободными агентами этим летом. Бизли, попавший в число финалистов на звание “Шестого игрока года”, после шестого матча серии четко дал понять, что хочет остаться.

Ситуация со Шредером выглядит куда интереснее.

Помимо его типичных качеств, проявившихся в плей-офф (назойливый прессинг по всей площадке, мешавший Брансону, и трехочковые после сайд-степа), стоит отметить, как «Пистонс» использовали опытного разыгрывающего. «Детройт» обменял Шредера в середине сезона не только для стабилизации атаки, которая буксовала без Кейда Каннингема на паркете, но и для того, чтобы он мог играть вместе с молодым лидером. И этот дуэт сработал.

По данным Cleaning the Glass, «Пистонс» обыгрывали соперников на 10,5 очка за 100 владений при одновременном присутствии Каннингема и Шредера в регулярке. К концу сезона они часто закрывали матчи с двумя плеймейкерами. Даже в проигранной серии против «Никс» их тандем сохранял положительный баланс.

С Каннингемом и другим молодым защитником Джейденом Айви (пропустившим вторую половину сезона из-за перелома) схема работала не так гладко. Но при приобретении Шредера клуб рассчитывал, что атака станет еще эффективнее, если Каннингем будет чуть чаще играть без мяча. Полсезона с немецким разыгрывающим подтвердили эту теорию.

«Пистонс» теперь точно знают: Шредер не просто «затычка», а игрок, раскрывающий потенциал Каннингема. Его удержание (на адекватных условиях) может стать приоритетом, несмотря на статус свободного агента. Бизли, хоть и полезен, не так важен на этом фоне", — написал Катц.