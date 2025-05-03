Фред Катц: «Шредер раскрыл потенциал Кейда Каннингема»

Помимо его типичных качеств, проявившихся в плей-офф (назойливый прессинг по всей площадке, мешавший Брансону, и трехочковые после сайд-степа), стоит отметить, как «Пистонс» использовали опытного разыгрывающего. «Детройт» обменял Шредера в середине сезона не только для стабилизации атаки, которая буксовала без Кейда Каннингема на паркете, но и для того, чтобы он мог играть вместе с молодым лидером. И этот дуэт сработал.