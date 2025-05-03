Фред Катц: «Шредер раскрыл потенциал Кейда Каннингема»

Ситуация со Шредером выглядит куда интереснее.
Помимо его типичных качеств, проявившихся в плей-офф (назойливый прессинг по всей площадке, мешавший Брансону, и трехочковые после сайд-степа), стоит отметить, как «Пистонс» использовали опытного разыгрывающего. «Детройт» обменял Шредера в середине сезона не только для стабилизации атаки, которая буксовала без Кейда Каннингема на паркете, но и для того, чтобы он мог играть вместе с молодым лидером. И этот дуэт сработал.
По данным Cleaning the Glass, «Пистонс» обыгрывали соперников на 10,5 очка за 100 владений при одновременном присутствии Каннингема и Шредера в регулярке. К концу сезона они часто закрывали матчи с двумя плеймейкерами. Даже в проигранной серии против «Никс» их тандем сохранял положительный баланс.
С Каннингемом и другим молодым защитником Джейденом Айви (пропустившим вторую половину сезона из-за перелома) схема работала не так гладко. Но при приобретении Шредера клуб рассчитывал, что атака станет еще эффективнее, если Каннингем будет чуть чаще играть без мяча. Полсезона с немецким разыгрывающим подтвердили эту теорию.
«Пистонс» теперь точно знают: Шредер не просто «затычка», а игрок, раскрывающий потенциал Каннингема. Его удержание (на адекватных условиях) может стать приоритетом, несмотря на статус свободного агента. Бизли, хоть и полезен, не так важен на этом фоне", — написал Катц.