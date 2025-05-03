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Леброн Джеймс не пойдет на сокращение зарплаты, если останется в «Лейкерс» на следующий сезон

Согласно сообщению The Athletic, хотя Джеймс и был готов пойти на снижение зарплаты в прошлом межсезонье, чтобы помочь «Лейкерс» укрепить состав, в 2025 году 40-летняя звезда, по данным источников, «не планирует» идти на такие жертвы, если продолжит карьеру.

Источник: Спортс"

В июле 2024 года Джеймс уступил 2,7 млн долларов, подписав новый контракт с «Лейкерс», чтобы команда могла остаться под вторым потолком и совершать обмены в течение сезона. Он даже рассматривал возможность большего сокращения зарплаты, если бы это помогло команде заполучить «значимого игрока», такого как Клэй Томпсон, Джеймс Харден или Демар Дерозан, но эти варианты не реализовались, и в итоге он «подписал контракт, близкий к максимальному».

Джеймс заработал 48,7 миллиона долларов в сезоне-2024/25, на следующий у него есть опция игрока (52,6 миллиона долларов), которую он может активировать до 29 июня.