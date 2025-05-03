Леброн Джеймс не пойдет на сокращение зарплаты, если останется в «Лейкерс» на следующий сезон

В июле 2024 года Джеймс уступил 2,7 млн долларов, подписав новый контракт с «Лейкерс», чтобы команда могла остаться под вторым потолком и совершать обмены в течение сезона. Он даже рассматривал возможность большего сокращения зарплаты, если бы это помогло команде заполучить «значимого игрока», такого как Клэй Томпсон, Джеймс Харден или Демар Дерозан, но эти варианты не реализовались, и в итоге он «подписал контракт, близкий к максимальному».