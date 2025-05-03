Пол Пирс — о Яннисе Адетокумбо в «Милуоки»: «Этот брак исчерпал себя»

«Яннису определенно нужны перемены, свежий воздух. Должен состояться честный разговор: “Смотри, я отдал “Милуоки” все, что мог. Я благодарен организации за вклад в мое развитие, но думаю, нам стоит по взаимному согласию позволить мне изучить другие варианты”.
Хотя у него осталось два года контракта, считаю, это должно быть взаимное решение — проявить уважение и дать ему возможность найти место, где он сможет снова подняться до статуса лучшего игрока мира или бороться за чемпионство. Он слишком хорош, чтобы просто досиживать контракт на этом этапе карьеры.
Он все еще в расцвете сил. Яннису 30, у него впереди еще 6−7 продуктивных лет. Между ним и владельцем клуба должен состояться непростой разговор. Этот брак исчерпал себя", — сказал Пирс.
«Милуоки» третий раз подряд вылетел в первом раунде.