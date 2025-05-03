Пол Пирс — о Яннисе Адетокумбо в «Милуоки»: «Этот брак исчерпал себя»

Хотя у него осталось два года контракта, считаю, это должно быть взаимное решение — проявить уважение и дать ему возможность найти место, где он сможет снова подняться до статуса лучшего игрока мира или бороться за чемпионство. Он слишком хорош, чтобы просто досиживать контракт на этом этапе карьеры.