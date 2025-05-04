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Никола Йокич получил 3 фола за 1 минуту

В концовке третьей четверти Никола Йокич сделал 3 нарушения меньше чем за 1 минуту — поставил неправильный заслон в нападении, а затем нарушил правила на Ивице Зубаце и Кавае Ленарде.

Источник: Спортс"

Из-за этого к концу третьей четверти у Йокича набралось 5 фолов, и он провел большую часть четвертой четверти на скамейке.

К моменту 5-го фола Йокича «Денвер» вел 27 очков. Йокич провел на площадке 30 минут, набрав 14 очков, 10 подборов и 8 передач.