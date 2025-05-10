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Рик Карлайл: «Это вина всех нас. Мы все в ответе. Очевидно, что я не подготовил ребят к этому»

«Мы начали игру очень плохо, и так продолжалось слишком долго. Это вина всех нас. Мы все в ответе. Совершенно очевидно, что я не подготовил ребят к этому. Так что я беру на себя ответственность. Тайриз провел тяжелый матч, мне нужно было сделать больше, чтобы вовлечь его в игру», — сказал Карлайл.

Источник: Спортс"

«Пэйсерс» уступили «Кливленду» в первом домашнем матч серии (104:126), позволив «Кэвс» сократить отставание в серии (1−2).

Лидер «Индианы» Тайриз Халибертон набрал всего 4 очка за 30 минут на паркете.