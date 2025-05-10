Рик Карлайл: «Это вина всех нас. Мы все в ответе. Очевидно, что я не подготовил ребят к этому»

«Мы начали игру очень плохо, и так продолжалось слишком долго. Это вина всех нас. Мы все в ответе. Совершенно очевидно, что я не подготовил ребят к этому. Так что я беру на себя ответственность. Тайриз провел тяжелый матч, мне нужно было сделать больше, чтобы вовлечь его в игру», — сказал Карлайл.