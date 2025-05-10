«Денвер» одержал верх над «Оклахомой» в овертайме и вышел вперед в серии

Самым результативным игроком «Наггетс» стал защитник Джамал Мюррэй с 27 очками (9 из 19 с игры).
Центровой Никола Йокич набрал 20 очков (8 из 25 с игры, 0 из 10 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 16 подборов и 6 передач при 8 потерях.
Форвард Аарон Гордон отметился 22 очками (7 из 11 с игры, 4 из 6 трехочковых), 8 подборами и 5 передачами.
Форвард Майкл Портер добавил 21 очко, попав 7 из 10 бросков с игры (5 из 6 из-за дуги), и 8 подборов.
В составе «Тандер» выделялся форвард Джейлен Уильямс, набравший 32 очка (11 из 21 с игры, 3 из 7 трехочковых).
Лидер «Оклахомы» защитник Шэй Гилджес-Александер отметился 18 очками, попав 7 из 22 бросков с игры, 13 подборами и 7 передачами.
4-я игра серии состоится 11 мая.