Дрэймонд Грин получил 6 фолов в 3-м матче с «Миннесотой»

После этого эпизода «Голден Стэйт» уже не сумел выйти вперед и уступил 97:102.
Грин провел на паркете 29 минут и набрал 6 очков, 1 из 4, 2 подбора и 4 передачи при 5 потерях.
Для того чтобы получить 5-е и 6-е замечание, Грину потребовалось меньше 20 секунд: сначала он схватил за майку Джулиуса Рэндла под чужим щитом, а затем врезался в Джейдена Макдэниэлса, когда тот уже ушел от него на дриблинге.
После этого эпизода «Голден Стэйт» уже не сумел выйти вперед и уступил 97:102.
Грин провел на паркете 29 минут и набрал 6 очков, 1 из 4, 2 подбора и 4 передачи при 5 потерях.