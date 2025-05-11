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Дрэймонд Грин получил 6 фолов в 3-м матче с «Миннесотой»

Для того чтобы получить 5-е и 6-е замечание, Грину потребовалось меньше 20 секунд: сначала он схватил за майку Джулиуса Рэндла под чужим щитом, а затем врезался в Джейдена Макдэниэлса, когда тот уже ушел от него на дриблинге.

После этого эпизода «Голден Стэйт» уже не сумел выйти вперед и уступил 97:102.

Грин провел на паркете 29 минут и набрал 6 очков, 1 из 4, 2 подбора и 4 передачи при 5 потерях.