Рик Брансон вышел на паркет, чтобы отругать Эла Хорфорда за симуляцию

Это не понравилось ни Джейлену Брансону, ни его отцу, который вышел на паркет, чтобы донести до Хорфорда свое недовольство.
«Бостон» разгромил «Никс» в 3-м матче серии — 115:93.
В начале четвертой четверти третьего матча серии Эл Хорфорд остался против разыгрывающего «Никс» под щитом и подчеркнул нарушение правил с его стороны, упав на паркет.
Это не понравилось ни Джейлену Брансону, ни его отцу, который вышел на паркет, чтобы донести до Хорфорда свое недовольство.
«Бостон» разгромил «Никс» в 3-м матче серии — 115:93.