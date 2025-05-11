Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рик Брансон вышел на паркет, чтобы отругать Эла Хорфорда за симуляцию

В начале четвертой четверти третьего матча серии Эл Хорфорд остался против разыгрывающего «Никс» под щитом и подчеркнул нарушение правил с его стороны, упав на паркет.

Это не понравилось ни Джейлену Брансону, ни его отцу, который вышел на паркет, чтобы донести до Хорфорда свое недовольство.

«Бостон» разгромил «Никс» в 3-м матче серии — 115:93.