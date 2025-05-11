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36 очков Энтони Эдвардса и трипл-дабл Джулиуса Рэндла позволили «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт» в 3-м матче серии

Защитник «Вулвс» Энтони Эдвардс провел на площадке 44 минуты и набрал 36 очков, реализовав 13 из 28 бросков с игры, 5 из 14 из-за дуги и 5 из 8 штрафных. Эдвардс также собрал 4 подбора и отдал 4 передачи.

Источник: Спортс"

Форвард Джулиус Рэндл попал только 1 из 6 своих первых бросков, но в итоге закончил матч с трипл-даблом: 24 очка (10 из 23 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 10 подборов и 12 передач при 4 потерях за 40 минут в игре.

В составе «Уорриорс» самым результативным стал форвард Джимми Батлер — 33 очка (12 из 26 с игры, 2 из 4 трехочковых, 7 из 9 штрафных). Батлер также собрал 7 подборов и отдал 7 передач при 4 потерях за 43 минуты на паркете.

Форвард Джонатан Куминга вошел в игру со скамейки запасных и добавил 30 очков, попав 11 из 18 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги, 5 из 6 с линии, а также 6 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.

4-й матч серии состоится 13 мая.