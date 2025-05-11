36 очков Энтони Эдвардса и трипл-дабл Джулиуса Рэндла позволили «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт» в 3-м матче серии

Форвард Джулиус Рэндл попал только 1 из 6 своих первых бросков, но в итоге закончил матч с трипл-даблом: 24 очка (10 из 23 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 10 подборов и 12 передач при 4 потерях за 40 минут в игре.