36 очков Энтони Эдвардса и трипл-дабл Джулиуса Рэндла позволили «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт» в 3-м матче серии

Форвард Джулиус Рэндл попал только 1 из 6 своих первых бросков, но в итоге закончил матч с трипл-даблом: 24 очка (10 из 23 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 3 из 3 с линии), 10 подборов и 12 передач при 4 потерях за 40 минут в игре.
В составе «Уорриорс» самым результативным стал форвард Джимми Батлер — 33 очка (12 из 26 с игры, 2 из 4 трехочковых, 7 из 9 штрафных). Батлер также собрал 7 подборов и отдал 7 передач при 4 потерях за 43 минуты на паркете.
Форвард Джонатан Куминга вошел в игру со скамейки запасных и добавил 30 очков, попав 11 из 18 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги, 5 из 6 с линии, а также 6 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота.
4-й матч серии состоится 13 мая.