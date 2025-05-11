Джаред Уэйсс: «Маззулла лучше корректировал слабости в действиях своих игроков»

«Селтикс» снова попадали из-за дуги, и это самое простое объяснение их крупной победы. Но все те мелочи, которые они делали, помимо этих бросков, позволили им удержать огромное преимущество.
Джо Маззулла лучше прочитал слабые места своих игроков в начале матча и скорректировал схему атаки, чтобы нивелировать их.
Кристапс Порзингис по-прежнему выглядел ужасно и продолжал терять мяч каждый раз, когда получал его на периметре. В ответ Маззулла стал чаще отправлять его ближе к кольцу, где ему хватало одного-двух ударов в паркет, чтобы спровоцировать фол.
Чрезмерное внимание к Джейлену Брансону в позиционной атаке в последних играх нарушало ритм атаки. Поэтому «Селтикс» перестали тратить время на поиск именно этого размена, а просто атаковали любого удобного оппонента в посте, рассчитывая набирать очки при получении мяча близко к кольцу.
В этой игре речь шла меньше о максимизации желаемых преимуществ и больше об использовании тех возможностей, которые удавалось найти. «Селтикс» дали понять, что хотя они и стремятся к идеалу, они готовы мириться с компромиссами, которые диктует баскетбол в плей-офф", — написал Уэйсс.