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Джаред Уэйсс: «Маззулла лучше корректировал слабости в действиях своих игроков»

«Бостон» реализовал 50% трехочковых (20 из 40) и разгромил «Нью-Йорк» — 115:93.

«Селтикс» снова попадали из-за дуги, и это самое простое объяснение их крупной победы. Но все те мелочи, которые они делали, помимо этих бросков, позволили им удержать огромное преимущество.

Джо Маззулла лучше прочитал слабые места своих игроков в начале матча и скорректировал схему атаки, чтобы нивелировать их.

Кристапс Порзингис по-прежнему выглядел ужасно и продолжал терять мяч каждый раз, когда получал его на периметре. В ответ Маззулла стал чаще отправлять его ближе к кольцу, где ему хватало одного-двух ударов в паркет, чтобы спровоцировать фол.

Чрезмерное внимание к Джейлену Брансону в позиционной атаке в последних играх нарушало ритм атаки. Поэтому «Селтикс» перестали тратить время на поиск именно этого размена, а просто атаковали любого удобного оппонента в посте, рассчитывая набирать очки при получении мяча близко к кольцу.

В этой игре речь шла меньше о максимизации желаемых преимуществ и больше об использовании тех возможностей, которые удавалось найти. «Селтикс» дали понять, что хотя они и стремятся к идеалу, они готовы мириться с компромиссами, которые диктует баскетбол в плей-офф", — написал Уэйсс.