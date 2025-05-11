Джаред Уэйсс: «Маззулла лучше корректировал слабости в действиях своих игроков»

В этой игре речь шла меньше о максимизации желаемых преимуществ и больше об использовании тех возможностей, которые удавалось найти. «Селтикс» дали понять, что хотя они и стремятся к идеалу, они готовы мириться с компромиссами, которые диктует баскетбол в плей-офф", — написал Уэйсс.