Тайриз Халибертон: «Я не убегаю от вопросов. Проходил через вещи посложнее, чем вчерашний матч»

Я не убегаю от вопросов. Проходил через вещи посложнее, чем вчерашний матч, так что спрашивайте что угодно — я готов. И если есть разговоры о том, что я не вышел вчера, люди вполне могут подойти и поговорить со мной об этом. Я не могу контролировать все, но, опять же, я ни от чего не бегу", — сказал баскетболист.