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Тайриз Халибертон: «Я не убегаю от вопросов. Проходил через вещи посложнее, чем вчерашний матч»

В 3-м матче серии против «Кливленда» Халибертон набрал всего 4 очка при 2 попаданиях из 8 попыток, а также отдал 5 передач за 30 минут на площадке.

"Если меня не выставляют на пресс-конференцию, это не всегда мое решение. Я не могу это контролировать. Ну, вы сейчас со мной разговариваете, так что если у вас есть вопросы о вчерашней игре, можете задать их прямо сейчас.

Я не убегаю от вопросов. Проходил через вещи посложнее, чем вчерашний матч, так что спрашивайте что угодно — я готов. И если есть разговоры о том, что я не вышел вчера, люди вполне могут подойти и поговорить со мной об этом. Я не могу контролировать все, но, опять же, я ни от чего не бегу", — сказал баскетболист.