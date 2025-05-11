Джейсон Тейтум: «Критикуют не только меня. Это часть роли лидера. Для меня главное — радость от игры»

"Я живу прекрасной жизнью, не буду врать. Зарабатываю много денег, забочусь о семье, мне довелось испытать многое. Но ты должен принимать и обратную сторону, верно? Я получаю много похвал, мне приписывают заслуги, вручают награды. Но я не идеален, и бывали моменты, когда мне нужно было играть лучше, делать больше. Это часть роли лидера.
Я просто осознаю это. Критикуют не только меня. До меня было много игроков, которых критиковали, и после меня будут критиковать других. Для меня главное — радость от игры. Выходить на паркет с сердитым лицом, злясь на весь мир, — это не про меня. Так я не играю лучше всего. Поэтому я всегда говорю: ты должен оставаться собой, когда все идет хорошо и когда не идет. Нельзя меняться", — сказал Тейтум.
В проигранном втором матче серии против «Нью-Йорка» Тейтум реализовал лишь 26,3% бросков с игры и попал под блок-шот в последней атаке.
Сегодня форвард набрал 22 очка (40% с игры), 9 подборов и 7 передач, а «Селтикс» победили — 115:93.