Джейсон Тейтум: «Критикуют не только меня. Это часть роли лидера. Для меня главное — радость от игры»

Я просто осознаю это. Критикуют не только меня. До меня было много игроков, которых критиковали, и после меня будут критиковать других. Для меня главное — радость от игры. Выходить на паркет с сердитым лицом, злясь на весь мир, — это не про меня. Так я не играю лучше всего. Поэтому я всегда говорю: ты должен оставаться собой, когда все идет хорошо и когда не идет. Нельзя меняться", — сказал Тейтум.