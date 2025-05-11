Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карл-Энтони Таунс, вероятно, травмировал левую руку

Во время трансляции на камеру попал момент, когда игрок, указывая на палец левой руки, произнес: «Я сломал его».

Таунс столкнулся с центровым «Бостона» Люком Корнетом в начале матча и схватился за кисть после подбора. Баскетболист остался в игре, провел на паркете 36 минут и набрал 21 очко и 15 подборов в матче, который «Никс» проиграли со счетом 93:115.

«Что есть, то есть. Я просто хочу сделать все возможное, чтобы остаться в строю. Найду способ играть, так что я не парюсь», — ответил Таунс на вопрос о травме.

Он не стал уточнять, проводился ли рентген, оставив оглашение этой информации на усмотрение «Никс».