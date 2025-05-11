Карл-Энтони Таунс, вероятно, травмировал левую руку

Таунс столкнулся с центровым «Бостона» Люком Корнетом в начале матча и схватился за кисть после подбора. Баскетболист остался в игре, провел на паркете 36 минут и набрал 21 очко и 15 подборов в матче, который «Никс» проиграли со счетом 93:115.
«Что есть, то есть. Я просто хочу сделать все возможное, чтобы остаться в строю. Найду способ играть, так что я не парюсь», — ответил Таунс на вопрос о травме.
Он не стал уточнять, проводился ли рентген, оставив оглашение этой информации на усмотрение «Никс».