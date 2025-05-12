Беннедикт Матурин был удален за то, что ударил Деандре Хантера

Матурин провел на паркете 1 минуту. После 1-го матча серии Кенни Эткинсон обратил внимание на то, что тот совершил чрезмерно грубый фол на Деандре Хантере, в результате чего тот травмировал большой палец правой руки и не смог принять участие во 2-м матче.