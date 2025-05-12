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Беннедикт Матурин был удален за то, что ударил Деандре Хантера

Во время остановки форвард «Кливленда» Деандре Хантер подошел к защитнику «Индианы» Беннедикту Матурину и толкнул его двумя руками в грудь, после чего тот упал на паркет.

Источник: Спортс"

После просмотра видео арбитры обнаружили, что до этого Матурин, пытаясь освободиться от опеки, ударил соперника кулаком в живот.

Матурин был удален. Хантер и центровой «Индианы» Майлз Тернер получили технические замечания.

Матурин провел на паркете 1 минуту. После 1-го матча серии Кенни Эткинсон обратил внимание на то, что тот совершил чрезмерно грубый фол на Деандре Хантере, в результате чего тот травмировал большой палец правой руки и не смог принять участие во 2-м матче.

«Индиана» победила «Кэвз» в 4-й игре — 129:109.