«Индиана» также стала 10-й командой в истории, которой удалось набрать 80 очков за первую половину в плей-офф. Ранее на прошлой неделе это же сделала «Оклахома», набравшая 87 очков за половину игры с «Денвером».
«Индиана» совершила рывок 19−2 и повторила рекордную разницу в 41 очко после первой половины
Исход встречи был решен уже в первой половине, которую хозяева выиграли со счетом 80:39. Это повторение рекордной разницы в плей-офф НБА: в 2017 году «Кливленд» выиграл с такой же разницей первую половину второго матча серии финала Востока против «Бостона».