«Индиана» совершила рывок 19−2 и повторила рекордную разницу в 41 очко после первой половины

Исход встречи был решен уже в первой половине, которую хозяева выиграли со счетом 80:39. Это повторение рекордной разницы в плей-офф НБА: в 2017 году «Кливленд» выиграл с такой же разницей первую половину второго матча серии финала Востока против «Бостона».