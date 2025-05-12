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«Индиана» совершила рывок 19−2 и повторила рекордную разницу в 41 очко после первой половины

Исход встречи был решен уже в первой половине, которую хозяева выиграли со счетом 80:39. Это повторение рекордной разницы в плей-офф НБА: в 2017 году «Кливленд» выиграл с такой же разницей первую половину второго матча серии финала Востока против «Бостона».

Источник: Спортс"

«Индиана» также стала 10-й командой в истории, которой удалось набрать 80 очков за первую половину в плей-офф. Ранее на прошлой неделе это же сделала «Оклахома», набравшая 87 очков за половину игры с «Денвером».