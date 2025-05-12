Иман Шамперт и его бывшая жена просят суд посадить друг друга на 20 суток

Шамперт обратился в суд с соответствующим иском после того, как аналогичное заявление поступило от его супруги. По его словам, «Тэйлор умышленно обнародовала некоторые положения окончательного решения о разводе, безрассудно игнорируя безопасность и благополучие сторон и их несовершеннолетних детей». Он заявил, что это нанесло ему финансовые убытки и ущерб репутации, как личной, так и профессиональной.
Шамперт также обвинил бывшую супругу в том, что она не позволила ему забрать детей из школы и оскорбляла его.
«Например, в присутствии детей [Тейяна] выкрикивала провокационные оскорбления на расовой почве в адрес [Имана]. Подобные оскорбления и критика [Имана] вызвали у детей неоправданный стресс и беспокойство, несправедливо поставив их в положение миротворцев между родителями. Оскорбления [Имана] в присутствии его детей были направлены на подрыв отношений между отцом и детьми», — говорится в заявлении.