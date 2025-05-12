Никола Йокич: «Тандер» очень хорошо защищаются против меня"

"Знаете, тут все вместе сыграло. Они ставят против меня отличную защиту — активные руки, жесткий контакт. Я понимаю, что сегодня промахнулся в двух-трех моментах, где был совершенно открыт. Они здорово ограничивают пространство для нашей атаки: на мне висит опекун, а сзади еще подстраховывает защитник. Я знаю, что мне нужно играть лучше. Но это часть игры.