Никола Йокич: «Тандер» очень хорошо защищаются против меня"

"Знаете, тут все вместе сыграло. Они ставят против меня отличную защиту — активные руки, жесткий контакт. Я понимаю, что сегодня промахнулся в двух-трех моментах, где был совершенно открыт. Они здорово ограничивают пространство для нашей атаки: на мне висит опекун, а сзади еще подстраховывает защитник. Я знаю, что мне нужно играть лучше. Но это часть игры.
Они действительно очень хороши в защите. Очень жестко действуют, постоянно используют двойные прихваты. Я промазал несколько открытых бросков, два штрафных… У нас были шансы. Просто сегодня у нас, по сути, не летело", — сказал Йокич.
В последних трех матчах Йокич реализует только 30% с игры, у него 4 из 22 из-за дуги. Он набирает 21,3 очка, 5 передач и 6 потерь за матч, тогда как в регулярном сезоне у него было 29,6 очка, 10,2 передачи и 2 потери за матч.