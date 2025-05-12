Дэвид Адельман: «Это была по-настоящему отвратительная баскетбольная игра»

Думаю, обе команды были очень уставшими после невероятно жесткого овертайма в прошлом матче. Если это повлияло на нас, то и на них тоже… У всех были «ватные» ноги. Исход решился в последнем рывке. Когда мы повели на 8 очков, я подумал, что это наш момент. Но «Тандер» смогли переломить игру. Мы допустили ошибки в концовке", — сказал Адельман.