Дэвид Адельман: «Это была по-настоящему отвратительная баскетбольная игра»

Думаю, обе команды были очень уставшими после невероятно жесткого овертайма в прошлом матче. Если это повлияло на нас, то и на них тоже… У всех были «ватные» ноги. Исход решился в последнем рывке. Когда мы повели на 8 очков, я подумал, что это наш момент. Но «Тандер» смогли переломить игру. Мы допустили ошибки в концовке", — сказал Адельман.
В 4-й игре серии «Наггетс» и «Тандер» установили антирекорд плей-офф НБА по количеству очков в 1-й четверти.
Обе команды испытывали трудности с дальними бросками, начав игру с 1 из 24 трехочковых и в итоге реализовав лишь 21 из 86 за матч.