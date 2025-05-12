Келли Айко: «Оклахома» могла бы уехать с 1−3, если бы не смелое решение Марка Дэйгнолта"

Когда «Тандер» постепенно утратили контроль над игрой (63:69), на площадку вышли Алекс Карузо, Аарон Уиггинс, Кэйсон Уоллес, Джейлен Уильямс и Айзейя Хартенштайн. В регулярном сезоне эта пятерка провела вместе всего 12 минут, но в плей-офф она стала второй по использованию — и с ошеломляющим результатом: до этого матча их нет-рейтинг составлял «+47,9».
За три минуты их атакующий рейтинг взлетел до невероятных 225,0, а защитный рейтинг составил 80,0.
В чем секрет?
Огромное пространство благодаря Уоллесу и Уиггинсу, которые в этом матче реализовали 6 трехочковых.
В последних двух играх «Тандер» проваливали дальние попытки (19 из 76 с дуги), что особенно опасно против «Наггетс», забивающих пространство внутри.
Из-за короткого отдыха Дэйгнолт сделал ставку на глубину состава — и в 5-й игре Уиггинсу и Уоллесу снова придется выручать команду", — написал Айко.