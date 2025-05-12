Оби Топпин повторил знаменитый лэй-ап Джулиуса Ирвинга

11 мая 1980 года Ирвинг исполнил свой фирменный бросок в четвертом матче финала НБА 1980 года против «Лейкерс». Тогда «Филадельфия» победила со счетом 105:102. Хотя «Сиксерс» сравняли счет в серии тем вечером, «Лейкерс» в итоге стали чемпионами в шести матчах.