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Оби Топпин повторил знаменитый лэй-ап Джулиуса Ирвинга

11 мая 1980 года Ирвинг исполнил свой фирменный бросок в четвертом матче финала НБА 1980 года против «Лейкерс». Тогда «Филадельфия» победила со счетом 105:102. Хотя «Сиксерс» сравняли счет в серии тем вечером, «Лейкерс» в итоге стали чемпионами в шести матчах.

Источник: Спортс"

11 мая 1980 года Ирвинг исполнил свой фирменный бросок в четвертом матче финала НБА 1980 года против «Лейкерс». Тогда «Филадельфия» победила со счетом 105:102. Хотя «Сиксерс» сравняли счет в серии тем вечером, «Лейкерс» в итоге стали чемпионами в шести матчах.