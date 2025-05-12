Эрик Корин: «Ошибки Уэстбрука убили “Денвер” в 4-м матче»

В воскресном матче, когда «Наггетс» потеряли преимущество без Йокича на площадке, слабые стороны Уэстбрука стали очевидны. Он не добросил до кольца из совершенно открытой позиции из угла, когда «Тандер» специально оставляли его открытым. В целом в матче он реализовал лишь 2 из 12. Кроме того, за первые шесть с лишним минут четвертой четверти он совершил три фола, включая ненужный прыжок за перехватом, после которого он сфолил на Гилджес-Александере. Это помогло «Тандер», испытывавшим проблемы в атаке, получить бонус уже за 6:30 до конца четверти.