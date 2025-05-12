Эрик Корин: «Ошибки Уэстбрука убили “Денвер” в 4-м матче»

«Расселл Уэстбрук крайне важен для “Наггетс” в плей-офф. Его энергия переворачивала ход некоторых матчей. В седьмом матче первого раунда против “Клипперс” он стал одним из самых важных игроков, набрав 16 очков, 5 подборов, 5 передач и 5 перехватов за 27 минут. Для команды с такой короткой ротацией Уэстбрук оказался незаменим.
Однако, став ролевым игроком на закате карьеры, Уэстбрук иногда выглядит лишним в системе. Поскольку он не является снайпером, это сужает пространство для звезд. Его полезность минимальна без мяча, пусть в этом сезоне он стал лучше ставить заслоны. Учитывая это, его успех в «Денвере» стал приятным сюрпризом.
В воскресном матче, когда «Наггетс» потеряли преимущество без Йокича на площадке, слабые стороны Уэстбрука стали очевидны. Он не добросил до кольца из совершенно открытой позиции из угла, когда «Тандер» специально оставляли его открытым. В целом в матче он реализовал лишь 2 из 12. Кроме того, за первые шесть с лишним минут четвертой четверти он совершил три фола, включая ненужный прыжок за перехватом, после которого он сфолил на Гилджес-Александере. Это помогло «Тандер», испытывавшим проблемы в атаке, получить бонус уже за 6:30 до конца четверти.
За 27 минут Уэстбрука на площадке «Наггетс» проиграли с разницей в 20 очков.
В этом и заключается двойственность Уэстбрука. Его энергия может помогать «Наггетс», но его слабости иногда оказываются разрушительными. Учитывая, что Майкл Портер-младший ужасно выглядит в стартовом составе, «Наггетс» не могут позволить себе непредсказуемую игру Уэстбрука.
С другой стороны, у них особо нет выбора", — написал Корин.