Рик Карлайл о 3−1 в серии: «Мы еще ничего не добились. Все эти цифры на табло не имеют значения»

«Мы еще ничего не добились. Нас во всех матчах этой серии считали явными аутсайдерами, и так будет до самого конца. Мы продолжим играть так, будто нам нужно доказывать все заново. Знаем, что люди в нас не верят, поэтому просто будем сражаться. Все эти цифры на табло не имеют значения. Эта игра уже история. Нам нужно оставаться в настоящем и сохранять боевой настрой», — сказал Карлайл.