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Рик Карлайл о 3−1 в серии: «Мы еще ничего не добились. Все эти цифры на табло не имеют значения»

"Мы еще ничего не добились. Нас во всех матчах этой серии считали явными аутсайдерами, и так будет до самого конца. Мы продолжим играть так, будто нам нужно доказывать все заново. Знаем, что люди в нас не верят, поэтому просто будем сражаться.

Источник: Спортс"

«Мы еще ничего не добились. Нас во всех матчах этой серии считали явными аутсайдерами, и так будет до самого конца. Мы продолжим играть так, будто нам нужно доказывать все заново. Знаем, что люди в нас не верят, поэтому просто будем сражаться. Все эти цифры на табло не имеют значения. Эта игра уже история. Нам нужно оставаться в настоящем и сохранять боевой настрой», — сказал Карлайл.

В 4-м матче серии против «Кливленда» «Индиана» повторила рекорд плей-офф НБА по разнице в счете после первой половины.

5-я игра серии состоится 14 мая.