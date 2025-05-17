Сэм Куинн: «Ждите, что “Селтикс” будут пытаться обменять Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса»

Но 6-я встреча стала катастрофой. Джейлен Браун был, по сути, единственным игроком «Бостона», способным создавать себе атаку на ключевом отрезке матча. «Никс» понадобилась одна игра и два дня разбора видео, чтобы разгадать «Селтикс» без Тейтума.
Это поднимает важный вопрос, пока «Бостон» готовится к межсезонью: так теперь будет всегда, когда Тейтума нет на паркете? Честный ответ, вероятно, лежит где-то между 5-й и 6-й играми. Нет, без него у них не худшая атака в НБА, но реально конкурировать с такими соперниками, как «Никс», без Тейтума они просто не смогут.
По крайней мере, это проясняет ситуацию. Если Тейтум пропустит следующий сезон (а история с разрывами ахилла говорит, что это наиболее вероятный сценарий), «Селтикс», скорее всего, воспримут следующий год как переходный.
Нет смысла держать всех дорогих ветеранов, если без Тейтума команда будет выглядеть именно так. На данный момент у «Бостона» прогнозируемый фонд зарплат в 493 млн долларов — и это до укомплектования состава. Если бы они достойно сражались с «Никс» в 6-й игре, возможно, можно было бы оправдать такие траты в следующем сезоне ради выхода в первый или второй раунд плей-офф. Но сейчас? Ожидайте, что они попытаются обменять нескольких возрастных игроков, включая Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса", — написал Куинн.