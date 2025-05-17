Сэм Куинн: «Ждите, что “Селтикс” будут пытаться обменять Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса»

Нет смысла держать всех дорогих ветеранов, если без Тейтума команда будет выглядеть именно так. На данный момент у «Бостона» прогнозируемый фонд зарплат в 493 млн долларов — и это до укомплектования состава. Если бы они достойно сражались с «Никс» в 6-й игре, возможно, можно было бы оправдать такие траты в следующем сезоне ради выхода в первый или второй раунд плей-офф. Но сейчас? Ожидайте, что они попытаются обменять нескольких возрастных игроков, включая Дрю Холидэя и Кристапса Порзингиса", — написал Куинн.