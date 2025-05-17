Джейлен Браун: «Проигрыш от “Никс” ощущается как смерть. Но меня всегда учили, что после смерти есть жизнь»

Нужно принять это с высоко поднятой головой. Я знаю, «Бостон»… Сейчас все выглядит мрачно, особенно из-за травмы Джей Ти и таким завершением сезона. Но впереди много чего хорошего. И я хочу, чтобы город верил в это. Это не конец. Я с нетерпением жду того, что будет дальше", — сказал Браун.