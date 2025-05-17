Джейлен Браун: «Проигрыш от “Никс” ощущается как смерть. Но меня всегда учили, что после смерти есть жизнь»

Проигрыш от «Никс» ощущается как смерть. Но меня всегда учили, что после смерти есть жизнь. Так что мы подготовимся к тому, что будет дальше. К следующему этапу пути я буду готов.
Я горжусь нашей командой. Мы сражались. Мы прошли через множество битв. У нас еще будет много поводов для радости. Это не конец пути, точно не конец для меня. Я вернусь еще сильнее.
Нужно принять это с высоко поднятой головой. Я знаю, «Бостон»… Сейчас все выглядит мрачно, особенно из-за травмы Джей Ти и таким завершением сезона. Но впереди много чего хорошего. И я хочу, чтобы город верил в это. Это не конец. Я с нетерпением жду того, что будет дальше", — сказал Браун.