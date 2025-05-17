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Джейлен Браун: «Проигрыш от “Никс” ощущается как смерть. Но меня всегда учили, что после смерти есть жизнь»

"В этом году все пошло не так, как мы хотели, и это досадно. Но мы не опускаем головы, несмотря ни на что.

Проигрыш от «Никс» ощущается как смерть. Но меня всегда учили, что после смерти есть жизнь. Так что мы подготовимся к тому, что будет дальше. К следующему этапу пути я буду готов.

Я горжусь нашей командой. Мы сражались. Мы прошли через множество битв. У нас еще будет много поводов для радости. Это не конец пути, точно не конец для меня. Я вернусь еще сильнее.

Нужно принять это с высоко поднятой головой. Я знаю, «Бостон»… Сейчас все выглядит мрачно, особенно из-за травмы Джей Ти и таким завершением сезона. Но впереди много чего хорошего. И я хочу, чтобы город верил в это. Это не конец. Я с нетерпением жду того, что будет дальше", — сказал Браун.