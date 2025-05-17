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Кристапс Порзингис: «Мой организм работает не так, как должен»

Порзингис переболел в марте, пропустив 8 матчей, а на прошлой неделе инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что баскетболист до сих пор испытывает последствия той болезни.

Источник: Спортс"

«Я всегда старался не придавать этому значения в своей голове: “Я в порядке, я в порядке”. Но сейчас, я не знаю, мой организм не в идеальном состоянии. Он работает не так, как должен. Много странных вещей, и, возможно, лучшее, что мне сейчас нужно, — это отдых. Уехать куда-нибудь на солнце и дать себе восстановиться. Но это определенно очень тяжелый период для меня», — сказал Порзингис.

В проигранном шестом матче серии (81:119) центровой вышел со скамейки и провел на паркете всего 11 минут, набрав 4 очка, 5 подборов и 1 блок-шот.