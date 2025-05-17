Кристапс Порзингис: «Мой организм работает не так, как должен»

«Я всегда старался не придавать этому значения в своей голове: “Я в порядке, я в порядке”. Но сейчас, я не знаю, мой организм не в идеальном состоянии. Он работает не так, как должен. Много странных вещей, и, возможно, лучшее, что мне сейчас нужно, — это отдых. Уехать куда-нибудь на солнце и дать себе восстановиться. Но это определенно очень тяжелый период для меня», — сказал Порзингис.