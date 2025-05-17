Стив Керр о своем будущем в «Голден Стэйт»: «Понимаю, в каком состоянии команда и организация, и двигаюсь от сезона к сезону»

«На данный момент я двигаюсь от сезона к сезону. Я обожаю свою работу, это невероятно интересно… Наслаждался каждой секундой этого сезона. Но я понимаю, в каком состоянии команда и организация. Так что сейчас мне комфортно просто идти шаг за шагом», — сказал Керр.