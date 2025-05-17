Руди Гобер выгнал беременную мать своего ребенка перед плей-офф

"В сети много неточной информации. С Джулией мы сейчас переживаем болезненный процесс переосмысления наших отношений как родителей. Быть отцом — один из самых глубоких и значимых опытов в моей жизни. Это одна из моих главных жизненных целей, и так будет всегда.