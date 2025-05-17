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Руди Гобер выгнал беременную мать своего ребенка перед плей-офф

Согласно TMZ, Руди Гобер выгнал из дома Джулию Бонилью, мать своего однолетнего ребенка, после того, как узнал о ее новой беременности.

Это произошло в апреле, перед стартом плей-офф.

Бонилья прокомментировала публикацию в соцсетях.

«Я считала Руди любовью всей моей жизни. Оставила ради него все. Подарила ему ребенка и вложила в эти отношения всю душу. Я НИКОГДА и НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не изменяла отцу своих детей».

Как пишет TMZ, женщина собиралась уехать во Францию, но Гобер хочет, чтобы она осталась до конца плей-офф, чтобы решить вопрос об опеке над их ребенком.

"В сети много неточной информации. С Джулией мы сейчас переживаем болезненный процесс переосмысления наших отношений как родителей. Быть отцом — один из самых глубоких и значимых опытов в моей жизни. Это одна из моих главных жизненных целей, и так будет всегда.

Я полностью сосредоточен на поддержании благополучия всех, кто мне дорог. Прошу всех воздержаться от домыслов и уважать наше личное пространство в этот непростой период", — написал Гобер.