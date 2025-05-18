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Джейлен Браун завершал сезон с частично разорванным мениском

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун завершал сезон с частично разорванным правым мениском, сообщает ESPN.com.

Браун играл с болью в течение последнего месяца регулярного чемпионата и плей-офф, который завершился в пятницу поражением в 6-м матче серии второго раунда от «Нью-Йорка».

На этой неделе Браун пройдет обследование, чтобы определить, требуется ли операция.

Ранее сообщалось, что Брауну начиная с марта делали обезболивающие инъекции в колено.

Из-за травмы Браун пропустил последние три матча «Селтикс» в регулярном чемпионате, но смог изменить свою игру и играть через боль в плей-офф, в котором он в среднем набирал 22,1 очка и делал 7,1 подбора за 36,5 минут за встречу.