Джейлен Браун завершал сезон с частично разорванным мениском

Браун играл с болью в течение последнего месяца регулярного чемпионата и плей-офф, который завершился в пятницу поражением в 6-м матче серии второго раунда от «Нью-Йорка».
На этой неделе Браун пройдет обследование, чтобы определить, требуется ли операция.
Ранее сообщалось, что Брауну начиная с марта делали обезболивающие инъекции в колено.
Из-за травмы Браун пропустил последние три матча «Селтикс» в регулярном чемпионате, но смог изменить свою игру и играть через боль в плей-офф, в котором он в среднем набирал 22,1 очка и делал 7,1 подбора за 36,5 минут за встречу.