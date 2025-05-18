Джейлен Браун завершал сезон с частично разорванным мениском

Из-за травмы Браун пропустил последние три матча «Селтикс» в регулярном чемпионате, но смог изменить свою игру и играть через боль в плей-офф, в котором он в среднем набирал 22,1 очка и делал 7,1 подбора за 36,5 минут за встречу.