Яннис Адетокумбо и «Милуоки» запланировали «крайне важную встречу» на следующей неделе

«Мне сообщили, что “Бакс” связались с Яннисом Адетокумбо сегодня утром, и, согласно моим источникам, встреча запланирована на середину следующей недели. На ней Яннис сможет обсудить с руководством клуба дальнейшее направление развития команды. Это будет крайне важная встреча», — сообщает Крис Хэйнс.
«Милуоки» завершил выступление в текущем сезоне, уступив «Индиане» в первом раунде плей-офф (1−4).
Контракт Адетокумбо действует еще три сезона, за следующий баскетболист получит 54,1 миллиона долларов.