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Ричард Джефферсон о жеребьевке драфта: «НБА нравится, когда люди говорят: “О, это все подстроено”

"Эти два процента вероятности действительно срабатывают. И довольно часто. Все говорят, что все подстроено, но НБА нравится эта иллюзия. Это часть привлекательности. НБА — самый драматичный вид спорта.

Источник: Спортс"

"Эти два процента вероятности действительно срабатывают. И довольно часто. Все говорят, что все подстроено, но НБА нравится эта иллюзия. Это часть привлекательности. НБА — самый драматичный вид спорта. Он второй по популярности в мире, но самый насыщенный драмой.

Драма в баскетболе — и на площадке, и за ее пределами: все эти разборки, мелочность, отцы игроков, которые болтают чушь о членах Зала славы… В НБА всегда происходит какая-то фигня. Это часть шоу. Лиге нравится, когда люди говорят: «О, это все подстроено».

Тут миллиардеры соревнуются за Купера Флэгга. Вы думаете, владелец «Вашингтона» просто так позволит все подстроить и упустит игрока, который может изменить будущее его клуба?" — поинтересовался Джефферсон.

На прошедшей жеребьевке драфта-2025 «Даллас» получил право на 1-й пик, имея 1,8% шанса на это.