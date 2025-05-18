Ричард Джефферсон о жеребьевке драфта: «НБА нравится, когда люди говорят: “О, это все подстроено”

"Эти два процента вероятности действительно срабатывают. И довольно часто. Все говорят, что все подстроено, но НБА нравится эта иллюзия. Это часть привлекательности. НБА — самый драматичный вид спорта. Он второй по популярности в мире, но самый насыщенный драмой.