Дрэймонд Грин об инциденте с болельщиком «Миннесоты»: «Они могут говорить что угодно, без ограничений. Все наказания достаются нам»

«Что касается фанатов… Я не придаю этому большого значения. Я часто сталкиваюсь с болельщиками — такова уж моя реальность. Я не зацикливаюсь на этом. В Миннесоте были расистские высказывания. Но мне не нравится давать этим “никем” шанс почувствовать себя значимыми. Так что да, были расистские комментарии. И это не впервые.
И вот что я скажу: фанаты обладают привилегией. Да, привилегией. И когда я это говорю, я имею в виду, что они могут нести что угодно, без ограничений. А если мы ответим, у нас будут проблемы. Мы теряем деньги. Нас штрафуют. Все наказания достаются нам", — сказал Грин.