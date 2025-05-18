Дрэймонд Грин об инциденте с болельщиком «Миннесоты»: «Они могут говорить что угодно, без ограничений. Все наказания достаются нам»

И вот что я скажу: фанаты обладают привилегией. Да, привилегией. И когда я это говорю, я имею в виду, что они могут нести что угодно, без ограничений. А если мы ответим, у нас будут проблемы. Мы теряем деньги. Нас штрафуют. Все наказания достаются нам", — сказал Грин.