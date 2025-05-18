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Эл Хорфорд: «Пока рано говорить о моем будущем»

Как сообщает репортер The Athletic Джей Кинг, Эл Хорфорд заявил, что «пока рано говорить» о его будущем. Баскетболист собирается провести некоторое время с женой и детьми, и ему «еще нужно многое осмыслить».

Источник: Спортс"

Контракт 38-летнего ветерана истекает в этом сезоне.

В завершившемся для «Селтикс» плей-офф Хорфорд проводил на паркете в среднем 31,6 минуты, набирая 8 очков, 6 подборов и 1,3 блок-шота.