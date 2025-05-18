Баскетболисты «Рубона» сравняли счет в серии за бронзу чемпионата Беларуси

Сегодня во второй встрече на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец» витебчане добыли победу со счетом 87:71. В первой игре в Могилеве хозяева выиграли у витебчан с результатом 96:90. Следующий поединок состоится 23 мая в Витебске.
После двух матчей серии за золото 33-го национального чемпионата также ничья — 1:1. В первой игре в Лиде победитель регулярного первенства «Гродно-93» обыграл баскетболистов «МИНСКА» со счетом 89:76, а вчера действующие чемпионы взяли реванш — 66:63. Две следующие встречи состоятся 22 и 24 мая в столичном Дворце спорта.
В состязаниях женских команд чемпион Беларуси определится 19 мая в Молодечно. В пятом, решающем поединке золотой серии действующие чемпионки страны баскетболистки «МИНСКА» встретятся с «Горизонтом». До этого соперники одержали по две победы. Обладательницами бронзовых наград стали баскетболистки гродненской «Олимпии», трижды победившие «Горизонт-2-РЦОП».