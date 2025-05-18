Баскетболисты «Рубона» сравняли счет в серии за бронзу чемпионата Беларуси

После двух матчей серии за золото 33-го национального чемпионата также ничья — 1:1. В первой игре в Лиде победитель регулярного первенства «Гродно-93» обыграл баскетболистов «МИНСКА» со счетом 89:76, а вчера действующие чемпионы взяли реванш — 66:63. Две следующие встречи состоятся 22 и 24 мая в столичном Дворце спорта.