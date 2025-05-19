Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков в 7-м матче с «Денвером»

Еще 24 очка добавил Джейлен Уильямс (10 из 17 с игры, 5 подборов и 7 передач).
Лучшим в «Денвере» был Никола Йокич — у него 20 очков, 9 подборов и 7 передач при 5 потерях.
Самым результативным игроком «Тандер» стал защитник Шэй Гилджес-Александер. На его счету 35 очков, 12 из 19 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 8 из 9 с линии, 3 подбора, 4 передачи, 3 перехвата и блок-шот за 36 минут.
Еще 24 очка добавил Джейлен Уильямс (10 из 17 с игры, 5 подборов и 7 передач).
Лучшим в «Денвере» был Никола Йокич — у него 20 очков, 9 подборов и 7 передач при 5 потерях.