Шэй Гилджес-Александер набрал 35 очков в 7-м матче с «Денвером»

Самым результативным игроком «Тандер» стал защитник Шэй Гилджес-Александер. На его счету 35 очков, 12 из 19 с игры, 3 из 4 из-за дуги, 8 из 9 с линии, 3 подбора, 4 передачи, 3 перехвата и блок-шот за 36 минут.