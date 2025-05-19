Никола Йокич: «В ближайшие дни будет много пива»

— Выделю их универсальность. У них много хороших защитников, они агрессивны, постоянно в мяче, перекрывают передачи. Даже когда ты их обыгрываешь, там уже ждет Чет или Айзейя. Их руки всегда на мяче, и даже полученный пас не всегда удобен для броска. Они всегда мешают броскам, всегда отсекают на подборе. Они отлично обучены — поэтому и добиваются успеха.