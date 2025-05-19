Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никола Йокич: «В ближайшие дни будет много пива»

— Какие главные выводы вы делаете из этой игры и всей серии?

— Эта игра была очень похожа на вторую. Мы теряли мяч, не попадали достаточно. Они играли агрессивно, бежали в быстрый прорыв, играли на контратаках. Мы не успевали, а они давили под щитами, забивали свои броски. Да и судья был тот же, что во второй игре. В общем, много общего.

— После двух седьмых матчей ты чувствуешь, что ваша команда еще близка к чемпионству?

— Мы не выиграли, значит, сейчас — нет. Я не верю в «если бы». У нас был шанс, но мы его не использовали. Значит, пока не можем.

— Что думаешь о том, как Аарон Гордон сегодня вышел на площадку, несмотря на травму?

— Он играл через боль. Я даже говорил ему не выходить: можно было усугубить травму. Видно было, что ему тяжело двигаться. Но он — лев. Он вышел и сражался с нами. Мы это ценим.

— Перед серией много говорили о твоем противостоянии с ШГА, вы оба были среди главных кандидатов в MVP. Что ты скажешь о нем?

— Он потрясающий. Мы играли с ними 11 раз за сезон. Он особенный игрок: его выбор бросков, умение создавать себе моменты, умение отрываться от защитника, игра в своем ритме. В защите он везде — перехваты, блок-шоты. Он как маленькая пантера — всегда на мяче. Да, он уникальный игрок.

— Дэвид Адельман оказался в сложной ситуации, став главным тренером почти в конце сезона. Как ты оцениваешь его работу?

— Это был сложный момент — у нас было всего три игры, чтобы что-то изменить. Но он разбудил команду, дал нам энергию, заставил поверить. Мы провели тяжелую серию с, возможно, лучшей командой НБА и имели шансы. Думаю, он справился отлично.

— А что думаешь о его будущем?

— Мне за такое не платят.

— «Оклахома» использовала свою глубину, а у вас была короткая ротация. Что команде нужно, чтобы вернуться на вершину?

— Нам точно нужны изменения. Играть так долго с таким составом — тяжело. Нельзя ожидать, что игроки, которые не провели 20−30 матчей, вдруг станут ключевыми. Но, например, Джулиан и Пейтон проявили себя. Командам с глубоким составом (как «Индиана», «Оклахома», «Миннесота») сейчас проще.

— Как ты оцениваешь их защиту — одну из лучших в истории?

— Выделю их универсальность. У них много хороших защитников, они агрессивны, постоянно в мяче, перекрывают передачи. Даже когда ты их обыгрываешь, там уже ждет Чет или Айзейя. Их руки всегда на мяче, и даже полученный пас не всегда удобен для броска. Они всегда мешают броскам, всегда отсекают на подборе. Они отлично обучены — поэтому и добиваются успеха.

— Чем ты больше всего гордишься в этом сезоне?

— Как команда мы всегда находили способ выиграть. В первом раунде все думали, что «Клипперс» пройдут нас, но мы смогли победить. Мы находили решения… только не сегодня.

Пожалуй, это лучшее описание для нашей команды.

Лично я оставался здоровым, вложил много труда. Доволен своей работой и тем, что моя система подготовки работает.

— Как ты проведешь лето? Олимпиада в прошлом году не помешала тебе?

— Олимпиада, наоборот, сделала меня лучше. Игра за страну, по другим правилам, с новыми партнерами — это полезно.

Сейчас надо решить, играть ли на Евробаскете. Посоветуюсь с тренерами и лидерами сборной.

А в ближайшие дни будет много пива.