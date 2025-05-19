Никола Йокич: «В ближайшие дни будет много пива»

— Эта игра была очень похожа на вторую. Мы теряли мяч, не попадали достаточно. Они играли агрессивно, бежали в быстрый прорыв, играли на контратаках. Мы не успевали, а они давили под щитами, забивали свои броски. Да и судья был тот же, что во второй игре. В общем, много общего.
— После двух седьмых матчей ты чувствуешь, что ваша команда еще близка к чемпионству?
— Мы не выиграли, значит, сейчас — нет. Я не верю в «если бы». У нас был шанс, но мы его не использовали. Значит, пока не можем.
— Что думаешь о том, как Аарон Гордон сегодня вышел на площадку, несмотря на травму?
— Он играл через боль. Я даже говорил ему не выходить: можно было усугубить травму. Видно было, что ему тяжело двигаться. Но он — лев. Он вышел и сражался с нами. Мы это ценим.
— Перед серией много говорили о твоем противостоянии с ШГА, вы оба были среди главных кандидатов в MVP. Что ты скажешь о нем?
— Он потрясающий. Мы играли с ними 11 раз за сезон. Он особенный игрок: его выбор бросков, умение создавать себе моменты, умение отрываться от защитника, игра в своем ритме. В защите он везде — перехваты, блок-шоты. Он как маленькая пантера — всегда на мяче. Да, он уникальный игрок.
— Дэвид Адельман оказался в сложной ситуации, став главным тренером почти в конце сезона. Как ты оцениваешь его работу?
— Это был сложный момент — у нас было всего три игры, чтобы что-то изменить. Но он разбудил команду, дал нам энергию, заставил поверить. Мы провели тяжелую серию с, возможно, лучшей командой НБА и имели шансы. Думаю, он справился отлично.
— А что думаешь о его будущем?
— Мне за такое не платят.
— «Оклахома» использовала свою глубину, а у вас была короткая ротация. Что команде нужно, чтобы вернуться на вершину?
— Нам точно нужны изменения. Играть так долго с таким составом — тяжело. Нельзя ожидать, что игроки, которые не провели 20−30 матчей, вдруг станут ключевыми. Но, например, Джулиан и Пейтон проявили себя. Командам с глубоким составом (как «Индиана», «Оклахома», «Миннесота») сейчас проще.
— Как ты оцениваешь их защиту — одну из лучших в истории?
— Выделю их универсальность. У них много хороших защитников, они агрессивны, постоянно в мяче, перекрывают передачи. Даже когда ты их обыгрываешь, там уже ждет Чет или Айзейя. Их руки всегда на мяче, и даже полученный пас не всегда удобен для броска. Они всегда мешают броскам, всегда отсекают на подборе. Они отлично обучены — поэтому и добиваются успеха.
— Чем ты больше всего гордишься в этом сезоне?
— Как команда мы всегда находили способ выиграть. В первом раунде все думали, что «Клипперс» пройдут нас, но мы смогли победить. Мы находили решения… только не сегодня.
Пожалуй, это лучшее описание для нашей команды.
Лично я оставался здоровым, вложил много труда. Доволен своей работой и тем, что моя система подготовки работает.
— Как ты проведешь лето? Олимпиада в прошлом году не помешала тебе?
— Олимпиада, наоборот, сделала меня лучше. Игра за страну, по другим правилам, с новыми партнерами — это полезно.
Сейчас надо решить, играть ли на Евробаскете. Посоветуюсь с тренерами и лидерами сборной.
А в ближайшие дни будет много пива.