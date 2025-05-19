Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэй Гилджес-Александер о встрече с двоюродным братом в финале Запада: «Я постараюсь снести ему голову»

За «Миннесоту» выступает кузен Гилджес-Александера — Никил Александер-Уокер.

Источник: Спортс"

"Это будет очень весело. Даже сложно объяснить. Если бы вы знали, насколько мы близки… Он для меня как второй брат. Мы прошли через все этапы жизни вместе… Это очень особенный момент.

Но я точно постараюсь снести ему голову", — сказал Гилджес-Александер.

Пути двоюродных братьев разошлись только перед поступлением в университет: Гилджес-Александер отправился в Кентукки, а Александер-Уокер — в Вирджинию. В итоге Гилджес-Александер был выбран под 11-м номером на драфте НБА 2018 года, а Александер-Уокер — под 17-м в 2019 году.