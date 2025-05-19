Шэй Гилджес-Александер о встрече с двоюродным братом в финале Запада: «Я постараюсь снести ему голову»

"Это будет очень весело. Даже сложно объяснить. Если бы вы знали, насколько мы близки… Он для меня как второй брат. Мы прошли через все этапы жизни вместе… Это очень особенный момент.
Но я точно постараюсь снести ему голову", — сказал Гилджес-Александер.
Пути двоюродных братьев разошлись только перед поступлением в университет: Гилджес-Александер отправился в Кентукки, а Александер-Уокер — в Вирджинию. В итоге Гилджес-Александер был выбран под 11-м номером на драфте НБА 2018 года, а Александер-Уокер — под 17-м в 2019 году.