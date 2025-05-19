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Шэй Гилджес-Александер: «Если честно, сегодня я нервничал. Но использовал эти нервы себе во благо»

"Если честно, сегодня я нервничал. Осознание того, что на кону, давило. Мы так много работали весь сезон — все 82 игры, трудились летом. И понимали, что если ты не выложишься на все сто, все может закончиться.

"Если честно, сегодня я нервничал. Осознание того, что на кону, давило. Мы так много работали весь сезон — все 82 игры, трудились летом. И понимали, что если ты не выложишься на все сто, все может закончиться. Все это окажется напрасным.

Думаю, эти нервы стали для меня мотивацией и помогли мне сегодня. Помогли отдать все силы… Я использовал их себе во благо", — сказал Гилджес-Александер.

Лидер «Тандер» записал на свой счет 35 очков (12 из 19 с игры), 3 подбора, 4 передачи и 3 перехвата, а «Оклахома» разгромила «Денвер» — 125:93.