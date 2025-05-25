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«Миннесота» набрала 143 очка в 3-м матче с «Оклахомой». Это клубный рекорд в матче плей-офф

В третьем матче «Миннесота» выдала 143 очка, реализовав 57% с игры (55 из 96), 50% из-за дуги (20 из 40).

Источник: Спортс"

Самым результативным в составе «Миннесоты» оказался Энтони Эдвардс, у которого 30 очков за 30 минут.

Итоговый счет — 143:101 в пользу хозяев.

«Миннесота» установила клубный рекорд результативности для матча плей-офф.