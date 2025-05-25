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Шэй Гилджес-Александер: «Крис Пол научил меня правильно питаться»

«Когда я был молод, то ужасно питался. Крис Пол научил меня заботиться о теле и есть правильную еду», — рассказал Гилджес-Александер.

В материале Andscape канадский разыгрывающий рассказал, что питался фастфудом в Cheesecake Factory и завершал день пиццей.

Гилджес-Александер стал MVP сезона-24/25.

Крис Пол провел в Оклахома-Сити сезон-2019/20.