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Рич Пол: «Леброн не обменивал Расселла Уэстбрука. Это совершенно точно»

"Это неправда. Я могу так говорить, потому что я там был.

Люди не учитывают, какое влияние это оказывает за пределами площадки. Это вредит дружеским отношениям, парням, которые играют в командах, потому что они думают: «Эй, меня, возможно, обменяли, потому что ты хотел, чтобы я ушел отсюда».

А я знаю, что это не так. Очевидно же, что Леброн не управляет командой, потому что происходили вещи, о которых он даже не знал. Так как же он может управлять командой? Трейд Расселла Уэстбрука. Он не организовывал этот обмен, вопреки тому, что пытаются навязать люди. Он не инициировал этот трейд, и я знаю это точно", — заявил Рич Пол.