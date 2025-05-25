Рич Пол: «Леброн не обменивал Расселла Уэстбрука. Это совершенно точно»

А я знаю, что это не так. Очевидно же, что Леброн не управляет командой, потому что происходили вещи, о которых он даже не знал. Так как же он может управлять командой? Трейд Расселла Уэстбрука. Он не организовывал этот обмен, вопреки тому, что пытаются навязать люди. Он не инициировал этот трейд, и я знаю это точно", — заявил Рич Пол.