Крис Финч: «Очень горжусь тем, как Рэндл отреагировал на ту ситуацию во втором матче и показал себя сегодня»

«Джулиус был великолепен. Мы с ним поговорили утром, и я сказал: “Эй, у тебя была всего одна неудачная игра в плей-офф, и она случилась в тот вечер”. В той встрече дело было не в нем или его игре конкретно. Мы уступали, и нам нужно было изменить ход матча, он это понял. Думаю, это показывает, насколько наша команда стала более зрелой.