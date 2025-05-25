Женская команда «Индианы» популярнее, чем «Пэйсерс»

Телевизионные рейтинги также сопоставимы: в этом году 9 матчей «Пэйсерс» на ESPN и TNT в среднем смотрели 1,08 млн зрителей, тогда как «Фивер» в прошлом сезоне превзошли этот показатель (у них было 18 матчей).