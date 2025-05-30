Владимир Гомельский: «С моей точки зрения, судьи старательно “ровняли” игру в третьей четверти»

«Вы поставили очень важный вопрос — подготовка судей. Насколько я знаю, ЕЛ ВТБ этим не занимается. Подготовкой арбитров занимается РФБ и региональные федерации. Никогда не хотел стать арбитром и никогда не интересовался содержанием судейских семинаров. Кстати, Алексей Давыдов считается лучшим арбитром РФ. Другой вопрос: повлияло ли судейство на результат матча? С моей точки зрения, судьи старательно “ровняли” игру в третьей четверти, позволив игрокам Зенита Жбанову, Хантеру, Захарову и Уайту защищаться за рамками правил. То есть не свистнули, как минимум, четыре нарушения правил этими игроками в защите, которые привели к 7 очкам в пользу Зенита. А все зенитовские болельщики об этом и слова не сказали. В концовке напряженной игры судьи просто растерялись и наделали еще ошибок. Зенит возмущен. Понимаю, но исправить это не могу», — написал Владимир Гомельский в своей конференции.