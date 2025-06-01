Джош Харт: «Самое обидное — понимать, что есть большой шанс, что этот состав не останется прежним»

«Эта команда достаточно хороша, чтобы сделать следующий шаг. Но это бизнес. Когда ты не добиваешься того, чего хотел или того, должен был сделать, происходят изменения. За 8 лет я сменил 4 команды, 6 или 7 тренеров. Посмотрим. Это самое обидное — понимать, что есть большой шанс, что этот состав не останется прежним», — сказал Харт.