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Эргин Атаман о судействе и поведении болельщиков во 2-м матче: «Это не спорт. Это цирк»

"Для начала, я хотел бы сказать, что это не спорт. Это цирк.

И здесь, на площадке, на баскетбольной арене, никто не имеет права посылать мою страну, понятно? Они могут послать меня, они могут послать «Панатинаикос», но никто не имеет права посылать Турцию, понятно? За это я получил второй технический фол.

Никто не имеет права оскорблять семью нашего президента Яннакопулоса. Вы можете оскорблять его, но не его дочь и не его 12-летнего сына. Это не спорт.

Конечно, судьи боятся. Они играли агрессивно и исполнили 33 штрафных, у нас всего 17 штрафных. Они играют агрессивно, они пытаются бороться, но это не баскетбол«, — сказал главный тренер “Панатинаикоса”.

Атаман был удален за 2:33 до конца 2-го матча финальной серии чемпионата Греции против «Олимпиакоса» (83:91, 1−1).