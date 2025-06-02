Билл Симмонс: «ESPN убьет Inside the NBA»

«Я думаю, ESPN убьет Inside the NBA. Серьезно, они его убьют. Если они не изменят полностью свою рекламную политику, шоу станет другим, и люди будут в ярости. И Баркли с компанией тоже взбесятся. Думаю, все пойдет плохо», — сказал Симмонс.