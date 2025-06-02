Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Билл Симмонс: «ESPN убьет Inside the NBA»

«Я думаю, ESPN убьет Inside the NBA. Серьезно, они его убьют. Если они не изменят полностью свою рекламную политику, шоу станет другим, и люди будут в ярости. И Баркли с компанией тоже взбесятся. Думаю, все пойдет плохо», — сказал Симмонс.

Источник: Спортс"

Эксперт считает, что единственный способ этого избежать — сохранить длинные сегменты без рекламы, которые позволят ведущим свободно обсуждать темы. Короткие отрезки, типичные для других шоу ESPN, не подойдут Inside the NBA.