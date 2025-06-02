Эксперт считает, что единственный способ этого избежать — сохранить длинные сегменты без рекламы, которые позволят ведущим свободно обсуждать темы. Короткие отрезки, типичные для других шоу ESPN, не подойдут Inside the NBA.
Билл Симмонс: «ESPN убьет Inside the NBA»
«Я думаю, ESPN убьет Inside the NBA. Серьезно, они его убьют. Если они не изменят полностью свою рекламную политику, шоу станет другим, и люди будут в ярости. И Баркли с компанией тоже взбесятся. Думаю, все пойдет плохо», — сказал Симмонс.