Леброн Джеймс: «Многие тренеры, которые сейчас окружают молодых игроков, на самом деле хотят стать известнее своих подопечных. Их мотивы нечисты»

Допустим, я тренирую Луку два лета подряд, и он проводит прорывной сезон. И что? Эти «тренеры» летят давать интервью. Но ведь не в этом гребаная цель. Цель — помочь баскетболисту стать лучше, увидеть игру глубже, чем раньше. А не сделать из себя знаменитость. И я думаю, это изменило всю систему: многие молодые парни просто не чувствуют чистоты, сути и красоты игры", — заключил Джеймс.