Стефен Карри: «Идея быть частью группы владельцев клуба — это то, что меня очень привлекает»

«Возможно, он единственный в нашем поколении, у кого получилось занять такое место. Идея быть частью группы владельцев и получить возможность влиять на управление клубом — так, чтобы побеждать по-настоящему, как мы это делали в “Уорриорс”, — это то, что меня очень привлекает. Это интересно. Конечно, пока ты действующий игрок, ты не можешь участвовать в таком, пока не завершишь карьеру. Так что вы увидите меня в кресле руководителя в будущем», — заявил Карри.