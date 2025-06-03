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Стефен Карри: «Идея быть частью группы владельцев клуба — это то, что меня очень привлекает»

«Возможно, он единственный в нашем поколении, у кого получилось занять такое место. Идея быть частью группы владельцев и получить возможность влиять на управление клубом — так, чтобы побеждать по-настоящему, как мы это делали в “Уорриорс”, — это то, что меня очень привлекает.

Источник: Спортс"

«Возможно, он единственный в нашем поколении, у кого получилось занять такое место. Идея быть частью группы владельцев и получить возможность влиять на управление клубом — так, чтобы побеждать по-настоящему, как мы это делали в “Уорриорс”, — это то, что меня очень привлекает. Это интересно. Конечно, пока ты действующий игрок, ты не можешь участвовать в таком, пока не завершишь карьеру. Так что вы увидите меня в кресле руководителя в будущем», — заявил Карри.

Майкл Джордан был владельцем «Шарлотт» с 2010 по 2023 год.