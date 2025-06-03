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Тим Коннелли: «В этом году главной проблемой для нас были близкие концовки»

«В этом году главной проблемой для нас были близкие концовки. Мы были очень хорошей командой в первые 46 минут, но сильно буксовали в клатче. Я считаю, что у нас была сильная защита. Мы не доминировали так стабильно, как в прошлом году, но если ты входишь в топ-10 по эффективности и в атаке, и в защите, можешь посмотреть на себя в зеркало и сказать: “Эй, у нас есть реальный шанс на хороший поход в плей-офф”, — заключил Коннелли.

Источник: Спортс"

«Миннесота» второй год подряд вылетела из плей-офф на стадии финала конференции.